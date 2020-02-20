Характери гідності: пам'яті Героїв Небесної Сотні
Богдан Ільків народився 3 липня 1962 року у селищі міського типу Щирець Пустомитівського району Львівської області. Активний учасник Революції гідності. Вперше приїхав на Майдан 11 грудня 2013 року.
Після цього був у Києві ще три рази. Він брав участь в охороні барикад та нічних патрулюваннях міста, як член Стрийської сотні Самооборони. 20 лютого 2014 року отримав два вогнепальних поранення у живіт на вулиці Інститутській і був шпиталізований до 17-ї київської лікарні, де і помер 22 лютого 2014 року від отриманих поранень. Похований у Львові на Личаківському цвинтарі.
Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Богдану Івановичу Ільківу посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".
Анатолій Жаловага народився 13 березня 1980 року у Львові. Активний учасник Революції гідності. 18 лютого 2014 року приїхав на Майдані Незалежності у Києві, був на барикадах. 20 лютого 2014 року загинув внаслідок вогнепального поранення у голову, куля снайпера майже повністю розтрощила її. Похований у місті Дубляни Жовківського району Львівської області.
Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Анатолію Григоровичу Жаловазі посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".
Юрій Дяковський народився 27 лютого 1989 у місті Стрий Львівської області. У грудні 2014 року залишив навчання і поїхав на Майдан Незалежності , де був активним учасником Революції гідності. 10 лютого 2014 року приєднався до київського осередку "Правого сектору". Під час сутичок з бійцями "Беркуту" отримав кульові поранення в руку і шию.
16 квітня 2014 року разом з товаришами вирушив до міста Слов'янськ Донецької області задля збору інформації про сепаратистів. 17 квітня 2014 року був захоплений у полон і 18 квітня 2014 року жорстоко вбитий. 28 квітня 2014 року його тіло було знайдено в річці Казенний Торець поблизу Слов'янська з ознаками насильницької смерті разом з тілами Юрія Поправки і Володимира Рибака. Похований у місті Стрий Львівської області.
Указом Президента України від 20 лютого 2015 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності Юрію Івановичу Дяковському посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".
Сергій Дідич народився 3 листопада 1969 року у селі Стрільче Городенківського району Івано-Франківської області. У 2008 році заснував туристичний клуб "Золоте Руно" і був його директором. Він перший почав розробляти туристичні маршрути сплавів по рідному Дністру. Був призером республіканських змагань зі спортивного орієнтування.
Після побиття 30 листопада 2013 року "Беркутом" мирних активістів приїхав на Майдані Незалежності у Києві, де став активним учасником Революції гідності. Був обраний сотником Івано-Франківської сотні Самооборони Майдану. Будучи комендантом Майдану відповідав за порядок на другому поверсі Жовтневого палацу.
18 лютого 2014 року разом зі своєю сотнею стримував атаку бійців "Беркуту" у Кріпосному провулку. Коли його сотня відходила, Дідич йшов останнім. Його схопили бійці "Беркуту" та почали бити на проїжджій частині. В цей час по ній на великій швидкості рухалася вантажівка ГАЗ-3309, намагаючись вирватися з оточення. Один з бійців "Беркуту" сильно вдарив С.В. Дідича по голові і за мить його збила вантажівка. Похований у селі Стрільче Городенківського району Івано-Франківської області.
Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Сергію Васильовичу Дідичу посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".