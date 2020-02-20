Характери гідності: пам'яті Героїв Небесної Сотні

Міністерство культури, молоді та спорту України підготувало серію відеороликів про загиблих учасників Революції гідності.

Богдан Ільків народився 3 липня 1962 року у селищі міського типу Щирець Пустомитівського району Львівської області. Активний учасник Революції гідності. Вперше приїхав на Майдан 11 грудня 2013 року.

Після цього був у Києві ще три рази. Він брав участь в охороні барикад та нічних патрулюваннях міста, як член Стрийської сотні Самооборони. 20 лютого 2014 року отримав два вогнепальних поранення у живіт на вулиці Інститутській і був шпиталізований до 17-ї київської лікарні, де і помер 22 лютого 2014 року від отриманих поранень. Похований у Львові на Личаківському цвинтарі.

Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Богдану Івановичу Ільківу посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Анатолій Жаловага народився 13 березня 1980 року у Львові. Активний учасник Революції гідності. 18 лютого 2014 року приїхав на Майдані Незалежності у Києві, був на барикадах. 20 лютого 2014 року загинув внаслідок вогнепального поранення у голову, куля снайпера майже повністю розтрощила її. Похований у місті Дубляни Жовківського району Львівської області.

Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Анатолію Григоровичу Жаловазі посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".