У ДБР обговорили "справи Майдану" з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду

Керівництво Держбюро розслідувань зустрілося з делегацією Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це інформує сайт ДБР.

«МКС на даний час здійснює попередній розгляд ситуації в Україні у контексті вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Під час обговорення т. в. о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова розповіла представникам МКС про перебіг розслідування «справ Майдану», - йдеться в повідомленні.

У ДБР прийняли делегацію Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду / Фото: ДБР

Очільниця ДБР розповіла, що спеціальний слідчий підрозділ із розслідування «справ Майдану» був укомплектований остаточно лише 11 січня 2020 року. Зараз триває процес прийому матеріалів кримінальних проваджень з Офісу генпрокурора.

«Станом на сьогодні прийнято 47 справ. Не зважаючи на короткий термін роботи вже маємо перші результати - повідомлення про підозри силовикам та скерування до суду справи про вбивство журналіста», - заявила Ірина Венедіктова.

Своєю чергою представники Офісу прокурора МКС розповіли, що в рамках вивчення подій на Майдані, Сході України та в Криму, для них важливо налагодити взаємодію з ДБР у взаємному інформуванні стосовно цих справ.

Сторони домовилися про активну співпрацю у розслідуваннях, результатів яких очікує українська громадськість і світова спільнота, наголосили в ДБР.