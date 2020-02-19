Справа Майдану: ексбійця "Омеги" відправили під домашній арешт

Для колишнього бійця спецпідрозділу “Омега”, підозрюваного у розстрілах на Майдані в лютому 2014 року, суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Про це інформує hromadske.ua.

"Печерський районний суд Києва відправив під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України "Омега" Володимира Косенка. Його зобов'язали носити електронний браслет", - ідеться у повідомленні.

Суд випустив під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу «Омега» Володимира Косенка — його підозрюють у розстрілах на Інститутській під час Революції Гідності pic.twitter.com/9aq9NNSJj0 — hromadske (@HromadskeUA) February 19, 2020

Зазначається, що прокурор Ігор Земсков звертався до суду із клопотанням про обрання для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб у СІЗО СБУ.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали ексбійця спецпідрозділу “Омега” та повідомили йому про підозру у вбивстві мітингувальника під час Революції Гідності у Києві у лютому 2014 року.

“Слідством встановлено, що 20 лютого 2014 року підозрюваний боєць “Омеги”, діючи спільно та погоджено з іншими представниками правоохоронних органів, як єдиний бойовий підрозділ, здійснювали прицільні постріли на ураження у напрямку скупчення беззбройних людей на вул. Інститутській та Майдані Незалежності в м. Києві. В результаті спецпризначенець поранив одного з мітингувальників, а ще в одного здійснив смертельний постріл”, - зазначили в ДБР.

Колишній офіцер окремого загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом Внутрішніх військ МВС підозрюється: у перевищенні влади та службових повноважень, яке супроводжувалося застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України); закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 ККУ); умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).