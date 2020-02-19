Справа Майдану: ексбійця "Омеги" відправили під домашній арешт
Про це інформує hromadske.ua.
"Печерський районний суд Києва відправив під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України "Омега" Володимира Косенка. Його зобов'язали носити електронний браслет", - ідеться у повідомленні.
Суд випустив під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу «Омега» Володимира Косенка — його підозрюють у розстрілах на Інститутській під час Революції Гідності pic.twitter.com/9aq9NNSJj0— hromadske (@HromadskeUA) February 19, 2020
Зазначається, що прокурор Ігор Земсков звертався до суду із клопотанням про обрання для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб у СІЗО СБУ.
Як повідомлялося, правоохоронці затримали ексбійця спецпідрозділу “Омега” та повідомили йому про підозру у вбивстві мітингувальника під час Революції Гідності у Києві у лютому 2014 року.
“Слідством встановлено, що 20 лютого 2014 року підозрюваний боєць “Омеги”, діючи спільно та погоджено з іншими представниками правоохоронних органів, як єдиний бойовий підрозділ, здійснювали прицільні постріли на ураження у напрямку скупчення беззбройних людей на вул. Інститутській та Майдані Незалежності в м. Києві. В результаті спецпризначенець поранив одного з мітингувальників, а ще в одного здійснив смертельний постріл”, - зазначили в ДБР.
Колишній офіцер окремого загону спеціального призначення та боротьби з тероризмом Внутрішніх військ МВС підозрюється: у перевищенні влади та службових повноважень, яке супроводжувалося застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України); закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 ККУ); умисному вбивстві, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).