Транспортування евакуйованих з Уханя до місць обсервації здійснюватиме ДСНС
Про це на брифінгу повідомив заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Василь Сницарь, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"ДСНС готова до проведення заходів з транспортування евакуйованих громадян з санітарної стоянки аеропорту прибуття до місця проведення обсервації. Всі заходи сплановані, відпрацьовані алгоритми, всі готові до роботи", - сказав він.
В коментарі Укрінформу він повідомив, що для транспортування передбачено 7 автобусів, по два водії на кожну машину.
"З них 5 основних, два резервних, також машини супроводження, спеціальні машини, машини спеціальної хімічної обробки, хімічна лабораторія, машина безпеки дорожнього руху, спеціальний аварійно рятувальний автомобіль, оперативна група", - розповів Сницарь.
За його словами, співробітників ДСНС, які керуватимуть автобусами, забезпечать спеціальним одягом, вони також будуть знаходитися в місці обсервації упродовж 14 днів, за ними буде встановлене таке саме медичне спостереження, як і за усіма іншими евакуйованими.
Також ДСНС працюватиме в ситуаційному центрі МВС, де здійснюватиме координацію за напрямком своєї служби.
Як раніше повідомляло агентство, літак Boeing 737-700 NG вилетить з Борисполя в ніч з 18 на 19 лютого до Алмати (Казахстан), звідки вже направиться до Уханя. В ніч з 19 на 20 лютого літак відправиться в Україну й о 8 ранку має приземлитися у Борисполі.
Місця, де знаходитимуться евакуйовані, охоронятимуть підрозділи Національної гвардії.
Фото: ДСНС