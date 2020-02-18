Транспортування евакуйованих з Уханя до місць обсервації здійснюватиме ДСНС

Державна служба надзвичайних ситуацій здійснюватиме транспортування евакуйованих громадян до місця обсервації.

Про це на брифінгу повідомив заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Василь Сницарь, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"ДСНС готова до проведення заходів з транспортування евакуйованих громадян з санітарної стоянки аеропорту прибуття до місця проведення обсервації. Всі заходи сплановані, відпрацьовані алгоритми, всі готові до роботи", - сказав він.

В коментарі Укрінформу він повідомив, що для транспортування передбачено 7 автобусів, по два водії на кожну машину.

"З них 5 основних, два резервних, також машини супроводження, спеціальні машини, машини спеціальної хімічної обробки, хімічна лабораторія, машина безпеки дорожнього руху, спеціальний аварійно рятувальний автомобіль, оперативна група", - розповів Сницарь.

За його словами, співробітників ДСНС, які керуватимуть автобусами, забезпечать спеціальним одягом, вони також будуть знаходитися в місці обсервації упродовж 14 днів, за ними буде встановлене таке саме медичне спостереження, як і за усіма іншими евакуйованими.

Також ДСНС працюватиме в ситуаційному центрі МВС, де здійснюватиме координацію за напрямком своєї служби.

Як раніше повідомляло агентство, літак Boeing 737-700 NG вилетить з Борисполя в ніч з 18 на 19 лютого до Алмати (Казахстан), звідки вже направиться до Уханя. В ніч з 19 на 20 лютого літак відправиться в Україну й о 8 ранку має приземлитися у Борисполі.

Місця, де знаходитимуться евакуйовані, охоронятимуть підрозділи Національної гвардії.

Фото: ДСНС