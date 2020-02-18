Аваков сказав, навіщо потрібен і як працюватиме закон про колаборантів

Мешканці тимчасово окупованого Донбасу, які виконували соціально важливі функції, не мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перед тим як відбудуться вибори (на окупованих територіях Донбасу - ред.), перед тим як ми візьмемо контроль над територією, повинні бути вирішені декілька принципових питань, в тому числі, впевнений, повинен бути прийнятий закон про колаборантів, який приймався в тій же післявоєнній Франції... Цей закон дуже простий і я думаю, цей же принцип і у нас запанує. Дехто говорить, що це закон про амністію, я говорю, що це закон про колаборантів, який потрібно прийняти. Про що він: якщо ти сільський лікар і працюєш у вертикалі так званого міністерства охорони здоров'я ДНР, яке ми не визнаємо, то ти не підлягаєш репресіям, оскільки ти виконуєш соціальну важливу функцію й у тебе немає альтернативи. Теж саме для вчителів, для дрібних клерків", - сказав Аваков.

Водночас, за словами міністра МВС, відносно тих, хто на тимчасово окупованих територіях виконував репресивну функцію, здійснював в повалення влади насильницьким шляхом, брав участь у вбивствах тощо, має застосовуватися виключно кримінальне переслідування.