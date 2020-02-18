Аваков сказав, кого не допустять до спільних патрулів на Донбасі

До спільних патрулів у разі виборів на Донбасі не будуть допущені люди, дотичні до злочинів.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми виходимо з того, що українська поліція, МВС України, українська юстиція будуть там знаходитися в повній відповідності до закону: поліцейські в повному озброєнні, вони будуть ключовими гравцями на цьому полі. Але, поважаючи перехідний період і страхи територіальних громад, ми готові допустити в спільне патрулювання людей, яких делегують ці нові громади. Ті люди, які дотичні до злочинів, ті люди, які стріляли в наших солдат, вони ніяк не будуть брати участь в такого роду групах, це предмет нашої принципової позиції. Дивлячись на досвід Слов'янська або Краматорська, думаю, що ці люди підуть разом з окупаційними військами", - сказав Аваков.

Він додав, що ймовірні злочини будуть розслідуватися за українськими законами, в межах слідчих органів, які будуть підлеглими по вертикалі українському МВС.

Також Аваков наголосив, що не йде мова по спільне патрулювання кордонів.

"Про патрулювання кордонів мова не йде. Українська сторона не розглядала компромісні варіанти ані тоді, ані зараз. Ми розглядаємо поетапний вихід на кордон. У нас окупованого кордону достатнього багато, десь 300 з невеликим кілометрів, і ми говоримо про те, що неможливо одномоментно зайняти весь цей кордон. Можливо ми будемо його займати в один день одну дільницю, потім другу, третю. Тут можливі якісь перехідні функції, коли одні відходять, інші приходять, але про спільний контроль кордону не йдеться. Кордон або є, або його немає, держава його контролює, або ні. Ми хочемо контролювати свій державний кордон і нам не потрібні тут ані помічники, ані порадники", - сказав Аваков.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час виступу на "Українському ланчі" в Мюнхені заявив, що ситуацію на Донбасі у разі підготовки місцевих виборів можуть контролювати спільні патрулі українського МВС, представників тимчасово окупованих територій та ОБСЄ.