Президент прокоментував можливість проведення виборів на Донбасі та в Криму восени

Президент Володимир Зеленський хотів би провести місцеві вибори, у тому числі, й на тимчасово непідконтрольному Донбасі та в анексованому Криму вже у жовтні цього року. Проте без виконання безпекових і політичних умов це неможливо.

Про це він заявив у суботу під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наше бажання сьогодні — провести місцеві вибори по всій території України, включно з окремими районами Донецької і Луганської областей у жовтні 2020 року. Хотілося б, щоб і на території Криму. Але зробити без елементарних безпекових і політичних умов, порушуючи Конституцію України та міжнародні стандарти демократичних виборів, є неможливим для нас”, - зазначив Зеленський.

Крім того, він нагадав, що російська сторона відкрито інформує увесь світ, що у 2019 році на тимчасово непідконтрольних частинах Донбасу було видано 125 тисяч російських паспортів.

“Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані Україною, усім світом, легітимними. І вони не можуть бути такими, якщо пройдуть не за українським законодавством, під звуки пострілів та без контролю нашого кордону”, - наголосив Президент.

Як повідомлялося, 14 лютого три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ під назвою "12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону".

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.