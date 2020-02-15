Зеленський: Некоректно говорити про війну в Україні, це війна у Європі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що неправильно говорити про війну в Україні, оскільки цей конфлікт відбувається на території Європи.

Про це він заявив у виступі на 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу

«Я хочу звернути вашу увагу, що не зовсім коректно говорити «війна в Україні». Це війна в Європі і вона разом з анексією Криму вже триває стільки ж, як Друга світова війна», - сказав Зеленський.

У цьому контексті він зауважив, що аналітичний звіт Мюнхенської безпекової конференції викликає дуже змішані емоції, оскільки там лише вісім згадок про Україну. За словами Зеленського, це, на жаль, найнижчий показник від початку війни та анексії Криму.

«У зв’язку з цим у мене як у Президента України, яка шостий рік поспіль захищає суверенітет і територіальну цілісність, виникає справедливе, на мій погляд, запитання: а чи не зарано усі почали заспокоюватися. Це, скажу відверто, небезпечна тенденція», - наголосив Президент.

Він додав, що на планеті дійсно чимало гострих проблем і гарячих конфліктів, але, на його переконання, «жодне питання не може втрачати актуальність, допоки його не буде вирішено остаточно».