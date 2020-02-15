У парламенті Італії презентували фільм про справу Марківа

У стінах італійського парламенту в Римі відбулася презентація документального проєкту «Неправильне місце» (The wrong place) про справу нацгвардійця Віталія Марківа.

Над фільмом протягом восьми місяців працює група у складі трьох незалежних італійських репортерів та української журналістки Громадського радіо Ольги Токарюк, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми взяли до рук матеріали обвинувачення і хотіли перевірити, чи дійсно розвиток подій 24 травня 2014 року був таким, як його представили під час процесу», – розповів режисер стрічки, журналіст із досвідом роботи у зонах воєнних дій Крістіано Тінацці.

Як зазначається, репортери приступили до роботи влітку минулого року, коли суд Павії визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві біля Слов'янська італійця Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова. Марківа засудили на 24 роки ув’язнення.

Знімальна група фактично провела своє розслідування за участю безпосередніх очевидців подій, яких не шукали італійські слідчі, і яких, відповідно, не слухали як свідків на суді.

До фільму залучили також фахових військових експертів, які дають технічні характеристики зброї та стверджують, що з місця перебування Марківа не можна було бачити людей на відстані понад півтора кілометра, а його автомат АК74 не мав оптичного збільшувача.

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Провівши детальний картографічний аналіз місцевості, що зайняло понад 100 годин роботи, фахівці підсумували, що з гори Карачун (місце дислокації українських сил) взагалі не було чіткої видимості на відстані, де загинули двоє іноземців.

Демонстровані у фільмі матеріали свідчать, що Марків не міг бути причетним до загибелі Роккелі й Миронова.

Присутній на презентації правозахисник Антоніо Станґо наголосив на важливості незалежного журналістського розслідування, нагадавши, що судовий процес у Павії проходив під сильним тиском російської дезінформації в італійських медіа.

«Через це виникає питання, чи судді взагалі знали про геополітичну ситуацію, на тлі якої відбувся воєнний інцидент?», – зауважив Станґо.

На його думку, з появою цього фільму-розслідування не слід говорити про тиск на судові органи Італії. Це радше можливість докладніше глянути на факти, що були перемішані з фейками, які, можливо, вплинули на рішення присяжних у суді.

Вихід фільму планується навесні.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 лютого Президент України Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте обговорили справу бійця Віталія Марківа.

Нацгвардієць був затриманий в Італії влітку 2017 року за інспірованим обвинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року під час боїв сил АТО з бойовиками Гіркіна у Слов’янську Донецької області.

12 липня 2019 року суд міста Павія засудив Марківа на 24 років позбавлення волі.

Захист назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.

Президент Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа.

Фото: RFE/RL