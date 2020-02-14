Марків передав до України лист із подякою за підтримку

Боєць Нацгвардії Віталій Марків, засуджений в Італії на 24 років ув'язнення, передав до України лист, у якому подякував усім, хто його підтримує.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Департамент комунікації МВС.

"За моїм дорученням Антон Геращенко відвідав у в’язниці Віталія Марківа та розповів, що робить Україна для його звільнення - зокрема про зустріч Президента з Папою Римським та владою Італії. Віталій передав листа – для кожного, хто підтримує його у боротьбі", - розповів Аваков.

Марків написав: "Дорогі українці! Хочу висловити величезну подяку за вашу підтримку. Я обов'язково витримаю і ми переможемо! Слава Україні!".

Як повідомлялося, 7 лютого Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте обговорили справу Віталія Марківа.

Боєць Нацгвардії був затриманий в Італії влітку 2017 року за обвинуваченням у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року у районі Слов’янська Донецької області.

12 липня 2019 року суд Павії засудив українця до 24 років позбавлення волі.

Захист Марківа назвав вирок політичним і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимуму зусиль для повернення Марківа на батьківщину.

Фото: RFE/RL