Коронавірус може жити на поверхні до дев’яти днів

Коронавірус може жити на поверхні до дев’яти днів

Дослідження
Укрінформ
Коронавірус COVID-19 може жити на поверхні до 9 днів.

Про це інформує журнал Hospital Infection.

"На різних видах поверхонь він (коронавірус - ред.) може залишатися інфекційно-небезпечним протягом періоду від 2 годин до 9 днів", - йдеться у результатах дослідження.

Такий висновок зробили вчені з університету Лейбніца у Ганновері, Німеччина.

Науковці виявили, що коронавірус може жити на поверхні та залишатися небезпечним при кімнатній температурі протягом дев'яти днів.

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Це верхня межа виживання коронавірусу, але в середньому ця родина вірусів може жити від чотирьох до п'яти днів на різних матеріалах, зокрема, на алюмінії, дереві, папері, пластику та склі.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 лютого 2020 року загальна кількість хворих на коронавірус COVID-19 сягнула понад 60 тисяч людей у 27 країнах. Кількість померлих від цього захворювання становить понад 1,3 тис. осіб.

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