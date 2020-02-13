Коронавірус може жити на поверхні до дев’яти днів

Коронавірус COVID-19 може жити на поверхні до 9 днів.

Про це інформує журнал Hospital Infection.

"На різних видах поверхонь він (коронавірус - ред.) може залишатися інфекційно-небезпечним протягом періоду від 2 годин до 9 днів", - йдеться у результатах дослідження.

Такий висновок зробили вчені з університету Лейбніца у Ганновері, Німеччина.

Науковці виявили, що коронавірус може жити на поверхні та залишатися небезпечним при кімнатній температурі протягом дев'яти днів.

Це верхня межа виживання коронавірусу, але в середньому ця родина вірусів може жити від чотирьох до п'яти днів на різних матеріалах, зокрема, на алюмінії, дереві, папері, пластику та склі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 лютого 2020 року загальна кількість хворих на коронавірус COVID-19 сягнула понад 60 тисяч людей у 27 країнах. Кількість померлих від цього захворювання становить понад 1,3 тис. осіб.