На судні, що йде з Китаю до Одеси, коронавірусу немає — МОЗ

У членів екіпажу судна CMA CGM URAL, яке прибуває сьогодні з Китаю в Одесу, немає підозри на коронавірус.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Щодо стану здоров’я членів екіпажу судна CMA CGM URAL, яке прибуває сьогодні в порт міста Одеси. У членів екіпажу немає підозри на СОVID-19. Зафіксовані випадки захворювання на ГРВІ. Про це офіційно повідомили представники компанії CMA CGM санітарно-карантинний підрозділ, що знаходиться у постійному контакті з судном CMA CGM URAL... Зважаючи на максимальний 14-денний інкубаційний період захворювання на СОVID-19 та враховуючи термін 27 днів від виходу судна з порту Китаю до приходу в порт Одеси, а також на перевірки членів екіпажу судна у попередніх (портах - ред.) - епідемічна ситуація на судні є благополучною", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що після прибуття судна всі члени екіпажу пройдуть відповідний температурний скринінг та у разі підозри будуть скеровані в спеціальні медичні заклади. Крім того, будуть проведені лабораторні дослідження та тест на СОVID-19. Санітарно-карантинні підрозділи МОЗ, які працюють у порту, відслідковують курс слідування зазначеного судна та володіють інформацією про стан здоров’я екіпажу, запевнили у міністерстві.

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Також повідомляється що судно CMA CGM URAL вийшло з останнього порту Китаю Шекоу ще 16 січня 2020 року і до прибуття в Україні здійснювало заходи до портів у Єгипті, Лівані, Туреччині та Румунії. "У цих портах всі члени екіпажу судна пройшли перевірку відповідними службами на наявність у них ознак СОVID-19. Жодної підозри не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 13 лютого до порту Одеси має прибути з Китаю судно CMA CGM URAL.