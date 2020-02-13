Круїзний лайнер, який не пускали у п’ять портів, причалив до Камбоджі

Круїзний лайнер Westerdam з більш ніж 2 тисячами людей на борту зайшов у порт Камбоджі після того, як кілька тижнів його не пускали у порти через побоювання щодо поширення коронавірусу на борту.

Про це повідомляє Time.

“Круїзний лайнер Westerdam причалив у Камбоджі в четвер вранці, висадивши дві тисячі пасажирів та екіпаж на борту, після того, як судну було відмовлено у в'їзді до п'яти портів через побоювання потенційного спалаху COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Представник уряду Камбоджі раніше заявив, що рішення про дозвіл круїзному лайнеру MS Westerdam, який належить компанії Holland America Line, зайти до порту Сіануквіль, базується на гуманітарних обставинах.

Круїзний оператор повідомив, що планує своїм коштом вивезти пасажирів з Камбоджі чартерними рейсами протягом найближчих кількох днів. Наразі жодного випадку зараження коронавірусом на борту лайнера немає.

З моменту виходу судна з порту у Гонконзі 1 лютого, Японія, Тайвань, Філіппіни, Гуам та Таїланд відхилили запити круїзного лайнера щодо його прийому у себе через побоювання, що деякі його пасажири можуть бути заражені коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 лютого 2020 року у світі зареєстровано 60 331 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19.

Фото: maritime-executive.com