МОЗ розглядає велику кількість закладів для розміщення евакуйованих з Китаю українців

Міністерство охорони здоров'я розглядає велику кількість закладів, де можуть розмістити евакуйованих з Китаю українців.

Про це Укрінформу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Міністерство вивчає ризики, вивчає велику кількість закладів для того, щоб визначити оптимальний (для розміщення евакуйованих українців - ред.). Наше головне завдання - захистити українців", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів з початку лютого розпочав підготовку до евакуації громадян України з китайського міста Ухань та провінції Хубей, де зафіксували спалах коронавірусу. Наразі евакуюватися висловили бажання близько 50 громадян України, вони мають підписати інформовану згоду про обов'язковість 14-денного карантину після прибуття з Китаю.

Спочатку евакуація планувала на 11 лютого, але була перенесена. Як пояснив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, затримка пов’язана з мінімізацією ризиків проникнення коронавірусу Covid-19 в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 лютого 2020 року у світі зареєстровано 60 331 лабораторно підтверджений випадок нової коронавірусної інфекції, 1310 людей загинули.