Баканова покликали на позачергове засідання комітету зі свободи слова — Ткаченко

Голову служби безпеки Івана Баканова запросили на позачергове засідання парламентського комітету з питань свободи слова, що відбудеться у понеділок.

Про це в ефірі "Право на владу" сказав народний депутат та почесний президент медіахолдингу “1+1 медіа” Олександр Ткаченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми покликали пана Баканова на позачергове засідання комітету", - сказав Ткаченко.

На думку Ткаченка, дії СБУ суперечать праву журналіста "говорити те, що хоче чути суспільство".

"Це небезпечний прецедент хоча б тому, що СБУ пояснює свої дії тим, що журналісти, коли вони могли отримати цю інформацію, мали б поділитися нею з СБУ, оскільки вона може являти державну небезпеку. Чому це небезпечно? Журналісти не йдуть за дозволом ні в СБУ, ні в парламент, ні кудись ще, щоб зробити свою роботу... Питання полягає у праві журналіста говорити те, що хоче чути суспільство", - зазначив Ткаченко.

Як повідомлялося, СБУ увечері 5 лютого розпочала обшуки в будівлі телеканалу “1+1”.

За словами прессекретаря відомства Олени Гітлянської, слідчі дії здійснюються за рішенням суду.

Помічник народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Куницького Володимир Тимофійчук заявив, що обшуки проходять в редакції програми "Секретні матеріали", яку раніше вів Олександр Дубінський.

Обшуки проходять у справі незаконного прослуховування і запису розмов Прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Нібито монтування файлу розмов, яке було оприлюднене у Telegram-каналі, відбулося на комп’ютері одного з журналістів телеканалу.