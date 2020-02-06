"1+1" звернувся до керівництва держави через обшуки СБУ

Група "1+1 медіа" звернулася до керівництва держави з приводу дій Служби безпеки України.

Про це йдеться у відкритому листі "1+1 медіа".

"Група 1+1 медіа звертається до Президента України Володимира Зеленського, Голови ВРУ Дмитра Разумкова, голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка, голови Комітету ВРУ з питань свободи слова Нестора Шуфрича, до першого заступника голови Нацради з питань телерадіомовлення Ольги Герасим’юк, до голови Служби безпеки України Івана Баканова та генерального прокурора України Руслана Рябошапки з проханням звернути увагу на надзвичайні й безпрецедентні дії Служби безпеки України під час досудового розслідування", - йдеться у заяві.

У своєму листі "1+1" скаржиться на обшуки СБУ, які відбулися 5 лютого.

У медіагрупі обурені тим, що СБУ зазвичай не реагує на порушення, які викриває програма "Секретні матеріали", натомість "переслідує самих журналістів програми".

У листі наголошується, що дії СБУ не можуть розглядатись інакше, ніж політичний шантаж та спосіб тиску на свободу медіа.

Відкритий лист за підписом голови Правління компанії Ярослава Пахольчука також надіслано дипломатичним представництвам і представництвам міжнародних організацій в Україні із проханням надати уваги цій ситуації та не допустити прямого посягання на свободу слова, яка передбачена статтею 34 Конституції України.

Як повідомлялося, СБУ увечері 5 лютого розпочала обшуки в будівлі телеканалу "1+1". За словами прессекретаря відомства Олени Гітлянської, слідчі дії здійснюються за рішенням суду. При цьому в СБУ наголосили, що обшуки не пов’язані з діяльністю телеканалу "1+1", а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб.

Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки на телеканалі "1+1" проходили у рамках розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування Прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.