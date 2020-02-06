"1+1" звернувся до керівництва держави через обшуки СБУ

Відкритий лист
Укрінформ
Група "1+1 медіа" звернулася до керівництва держави з приводу дій Служби безпеки України.

Про це йдеться у відкритому листі "1+1 медіа".

"Група 1+1 медіа звертається до Президента України Володимира Зеленського, Голови ВРУ Дмитра Разумкова, голови Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка, голови Комітету ВРУ з питань свободи слова Нестора Шуфрича, до першого заступника голови Нацради з питань телерадіомовлення Ольги Герасим’юк, до голови Служби безпеки України Івана Баканова та генерального прокурора України Руслана Рябошапки з проханням звернути увагу на надзвичайні й безпрецедентні дії Служби безпеки України під час досудового розслідування", - йдеться у заяві.

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У своєму листі "1+1" скаржиться на обшуки СБУ, які відбулися 5 лютого.

У медіагрупі обурені тим, що СБУ зазвичай не реагує на порушення, які викриває програма "Секретні матеріали", натомість "переслідує самих журналістів програми".

У листі наголошується, що дії СБУ не можуть розглядатись інакше, ніж політичний шантаж та спосіб тиску на свободу медіа.

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Відкритий лист за підписом голови Правління компанії Ярослава Пахольчука також надіслано дипломатичним представництвам і представництвам міжнародних організацій в Україні із проханням надати уваги цій ситуації та не допустити прямого посягання на свободу слова, яка передбачена статтею 34 Конституції України.

Як повідомлялося, СБУ увечері 5 лютого розпочала обшуки в будівлі телеканалу "1+1". За словами прессекретаря відомства Олени Гітлянської, слідчі дії здійснюються за рішенням суду. При цьому в СБУ наголосили, що обшуки не пов’язані з діяльністю телеканалу "1+1", а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб.

Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки на телеканалі "1+1" проходили у рамках розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування Прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.

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