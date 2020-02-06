Ткаченко прокоментував обшуки на телеканалі “1+1”

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що інформація про те, що на робочих комп’ютерах працівників телеканалу 1+1 були збережені записи прослуховування Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, не може бути приводом для СБУ проводити обшуки в редакції медіа.

Таку думку політик висловив у коментарі Укрінформу, говорячи про поширену деякими ЗМІ інформацію, що нібито під час зустрічі з Президентом 6 лютого він визнав факт того, що прослуховування Гончарука знаходилося на комп’ютерах 1+1.

«Це некоректна інформація – я казав інакше. Я сказав так: навіть якби вони там знаходилися. Тобто, я сказав, що навіть якби ці записи знаходилися на комп’ютерах телеканалу, то це не привід проводити обшуки. Тому що це небезпечний прецедент для журналістики в цілому. Через те, що вони (Служба безпеки України – ред.) могли просто запит зробити і запитати», - зазначив Ткаченко.

Як повідомлялося, СБУ увечері 5 лютого розпочала обшуки в будівлі телеканалу “1+1”. За словами прессекретаря відомства Олени Гітлянської, слідчі дії здійснюються за рішенням суду. При цьому в СБУ наголосили, що обшуки не пов’язані з діяльністю телеканалу “1+1”, а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб.