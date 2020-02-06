ВРП: міжнародні експерти відмовилися від участі у комісії для формування ВККСУ

Міжнародні експерти відмовилися від делегування своїх представників до складу конкурсної комісії з формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) через нечітке врегулювання процедур у закононавстві.

Про це інформують у ВРП.

"Через нечітке врегулювання процедур, визначених законом № 193-IX ("Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" - ред.), міжнародні експерти відмовилися від номінування своїх представників до складу конкурсної комісії з формування ВККСУ", - йдеться у повідомленні.

Як поінформував заступник голови ВРП Олексій Маловацький, на сьогодні нестача кадрів у судах становить близько 2000 осіб, природний відтік кадрів – близько 10 осіб кожного місяця, а у 8 судах України взагалі не здійснюється правосуддя у зв’язку з відсутністю суддів.

Заступник голови ВРП зауважив, що ВККСУ, котра займалася добором суддів, припинила функціонувати 7 листопада 2019 року, внаслідок чого процеси добору, відрядження, переведення, кваліфікаційного оцінювання суддів зупинені.

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Маловацький наголосив, що законом України від 16 жовтня 2019 року № 193-IX "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" не передбачено можливості ВРП самостійно утворити конкурсну комісію та зобов’язати іноземні організації направити експертів, що створює небезпечну ситуацію під час формування ВККСУ.

Заступник голови ВРП також нагадав, що до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ мають входити три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів, та три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до закону України "Про Вищий антикорупційний суд".

Тобто подати свої кандидатури можуть лише ті експерти, які вже пропонувалися до складу Громадської ради міжнародних експертів, уточнюють у ВРП.

Також зазначається, що ВРП порушувала питання перед Верховною Радою України, Конституційним судом України, що Україна не може примусити міжнародні організації виконати закон України.

"Маючи багато повноважень, ВРП не має можливості реалізувати їх повною мірою за відсутності сформованої ВККСУ", – наголосив Маловацький.

У ВРП інформують, що затверджене положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ отримало низку критичних зауважень, зокрема від американських колег, що стосуються виключно питань правозастосування.

Окрім того, як зазначається, є кілька застережень у правовому аспекті стосовно закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" з боку Венеційської комісії, Верховного суду.

"Негайне виконання нормативного акта, що перебуває під конституційним контролем Конституційного суду України, є великою проблемою, оскільки в результаті прийняття рішення Конституційним судом України всі наступні акти органу влади можуть бути поставлені під сумнів", - йдеться у повідомленні.

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У ВРП звертають увагу, що закон № 193-IX не оскаржується у частині створення ВККСУ, а саме формування конкурсної комісії та прийняття рішення щодо проведення відбору, тому ВРП ухвалила відповідне рішення та визначила строки на отримання пропозицій від міжнародних експертів та Ради суддів України, яка надала свої пропозиції.

Натомість повідомляється, що європейські колеги не подали своїх кандидатів.

На думку Маловацького, така ситуація могла скластися у зв’язку з критичним відгуком Венеційської комісії на закон № 193-IX.

Маловацький повідомив, що наразі 189 осіб подали свої кандидатури на участь у конкурсі до складу ВККСУ, а ВРП продовжила до 10 березня 2020 року строк для формування міжнародними та іноземними організаціями конкурсної комісії для проведення конкурсу до ВККСУ.

Маловацький висловив сподівання, що цей процес буде розблоковано після винесення рішення Конституційним Судом України, яке очікується найближчим часом.

Також він зауважив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо обговорення Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ та зазначив, що ВРП звернулася до наукових установ та провідних науковців з метою отримання оцінки цього Положення.

Як повідомлялося, 7 листопада 2019 року набув чинності закон "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.

У листопаді Верховний суд прийняв рішення звернутися до Конституційного суду з поданням щодо конституційності закону про судову реформу.

Фото: hcj.gov.ua