Вища рада правосуддя оприлюднила список зі 189 кандидатів до ВККСУ

Вища рада правосуддя оприлюднила перелік кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідний перелік опубліковано на сайті ВРП.

“Відповідно до пункту 7 статті 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» секретаріат Вищої ради правосуддя оприлюднює перелік кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України”, - ідеться в повідомленні.

Усього у списку 189 кандидатів на посади членів ВККСУ.

Як повідомлялося, ВРП рішенням від 12 грудня 2019 року оголосила про початок конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та про формування конкурсної комісії.

Охочі взяти участь у конкурсі мали подати необхідні документи до 13 січня 2020 року.

Згідно з законом “Про внесення змін до закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування” до складу конкурсної комісії входять три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів та три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції.

Зазначається, що РСУ запропонувала включити до цієї комісії суддю господарського суду міста Києва Оксану Марченко, суддю Верховного Суду Віктора Остапука, суддю Сьомого апеляційного адміністративного суду, голову Ради суддів України Богдана Моніча.

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Натомість, зазначають у ВРП, міжнародні та іноземні організації, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції, не надали ВРП пропозицій щодо кандидатур міжнародних експертів до складу конкурсної комісії.

Таким чином у ВРП повідомляють, що 14 січня внесли зміни до Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ щодо можливості продовження строку для надсилання суб’єктами формування складу конкурсної комісії пропозицій щодо персонального складу конкурсної комісії та строку подання кандидатами до складу комісії документів на підтвердження відповідності вимогам законодавства і цього Положення.

Як повідомлялося, 7 листопада 2019 року набув чинності закон “Про внесення змін до закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування”.

Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.