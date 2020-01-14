Рада планує розвантажити місцеві суди від надмірної кількості справ

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2456 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції колегією суддів".

Відповідне рішення підтримали 321 народний депутат при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт спрямований на розвантаження судів України від розгляду значної кількості кримінальних проваджень колегіями у складі трьох суддів, що надасть можливість пришвидшити розгляд кримінальних проваджень в судах першої інстанції, зменшить кількість кримінальних справ, які передаються із одного суду до іншого у зв’язку із неможливістю сформувати колегію суддів, що в цілому покращить якість доступу громадян до правосуддя.

Законопроєктом, зокрема, пропонується визначити, що розгляд кримінальних проваджень стосовно злочинів, за які передбачається покарання строком більше дванадцяти років, здійснюється колегією суддів лише за клопотанням обвинуваченого.

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Автори законопроєкту прогнозують, що його прийняття пришвидшать строки розгляду кримінальних проваджень в судах першої інстанції, що позитивно вплине на реалізацію прав сторін кримінального провадження, дотримання засад кримінального провадження, якості роботи місцевих судів України загальної юрисдикції.