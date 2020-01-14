Рада підтримала зміни до Конституції щодо створення допоміжних органів парламенту

Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт №1028 “Про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)”.

Ухвалення відповідної постанови №1028/П1 підтримали 249 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з цією законодавчою ініціативою, Президент пропонує дозволити Раді для здійснення своїх повноважень створювати відповідні консультативні та дорадчі органи.

Метою запропонованої зміни є законодавче закріплення в Конституції ефективного механізму організації та діяльності парламенту, що забезпечують його функціонування як єдиного органу законодавчої влади в Україні.

Можливість створення у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті, для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради є важливою запорукою ефективної організації тих органів та служб, що мають утворюватися парламентом для забезпечення його роботи.

Відповідно до чинного законодавства, у першому читанні (попереднє схвалення) для ухвалення законопроєкту про внесення змін до Конституції необхідна підтримка простої більшості народних депутатів - мінімум 226 голосів. Після ухвалення у першому читанні законопроєкт, що вносить зміни до Основного Закону, на наступній черговій сесії має підтримати конституційна більшість у щонайменше 300 голосів.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт №1028 як невідкладний наприкінці серпня 2019 року, а вже 3 вересня депутати включили його до порядку денного сесії та направили до Конституційного суду. Наприкінці жовтня КС надіслав до ВР висновок про визнання законопроєкту таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції.

Так, стаття 157 передбачає, що Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України. З іншого боку, статтею 158 визначено, що законопроєкт про внесення змін до Основного Закону, який розглядався Верховною Радою і не був прийнятий, може бути поданий до ВР не раніше, ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроєкту. Водночас парламент протягом строку своїх повноважень не може двiчi змiнювати однi й тi самi положення Конституцiї.