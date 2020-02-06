СБУ спростувала фейки про обшуки на "1+1"

Служба безпеки України закликає журналістів дочекатись офіційних результатів щодо проведення слідчих дій на телеканалі "1+1" і не поширювати неправдиву інформацію.

Про це йдеться у повідомленні СБУ у Facebook.

"Закликаємо журналістів та громадськість не робити поспішних висновків, а дочекатися офіційних результатів розслідування даної справи", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зокрема спростували інформацію про глобальний обшук на телеканалі "1+1" і запевнили, що обшуки проводилися на окремих робочих місцях журналістів.

"У даній ситуації було неможливо отримати докази через проведення інших слідчих дій", - зазначили у відомстві.

Наголошується, що співробітники СБУ діяли виключно в межах чинного законодавства, на підставі ухвали слідчого судді.

Також у спецслужбі заявили, що слідчі дії не вплинули на телеефір і журналісти продовжують свою професійну діяльність, тому це не можна розцінювати, як тиск на свободу слова.

Щодо обшуків удома у журналістів у СБУ наголосили, що вони проводилися згідно з ухвалою слідчого судді, який визнав, що для цього були законні підстави.

У СБУ зазначили, що встановлюється причетність різних осіб та їх роль у вчиненні цього злочину, але "це не означає, що журналісти особисто робили записи".

"Однак вони могли бути залучені до цієї справи", - додали у відомстві.

Вилучили комп'ютери для більш детального вивченні та проведення необхідних експертиз, зокрема, й виявлення ймовідно знищеної інформації.

У спецслужбі також спростовують, що до справи долучають лише журналістів.

"Слідчі дії проводили відносно окремих міністрів уряду, представників Нацбанку, правоохоронних органів та інших осіб", - запевнили в СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ ввечері 5 лютого розпочала обшуки в будівлі телеканалу "1+1".

У СБУ наголосили, що обшуки не пов’язані з діяльністю телеканалу "1+1", а здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання ними аудіофайлів, отриманих у незаконний спосіб. Також слідчі дії проводяться і в інших осіб, які перевіряються на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів, додали в СБУ.

15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис, нібито, розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським.