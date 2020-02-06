В Росії третина новин про Україну стосується Зеленського та Донбасу — ІМІ

З-поміж новин про Україну російські ЗМІ найактивніше висвітлюють діяльність та події, пов’язані з Президентом Володимиром Зеленським - на цю тему припадає 36% загальної кількості матеріалів щодо України, в російських ЗМІ.

Такими є результати дослідження Інституту масової інформації (ІМІ) щодо висвітлення України в російських онлайн-медіа.

Дослідження показало, що більше половини матеріалів, присвячених Зеленському, стосувалися його заяви про відповідальність радянського режиму за початок Другої світової війни та Голокост. Цю заяву пропагандисти назвали "провалом спичрайтеров", "махровой русофобией" і подали в контексті того, що нібито "Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма".

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На другому місці за кількістю згадок – ситуація на сході України, якій російські медіа приділили 10% загальної кількості матеріалів про Україну. Це переважно була інформація про обстріли, режим розведення військ та ініціативи щодо врегулювання конфлікту.

На третьому – заява Кравчука про повернення Криму і Донбасу (7%).

У моніторинговий період потрапили кілька резонансних подій, що знайшли своє відображення на сторінках росЗМІ. Зокрема, це "записи Гончарука" (6% загальної кількості матеріалів про Україну) та інформація про нібито зареєстрований в Україні випадок небезпечного штаму коронавірусу, що згодом виявилося дезінформацією (5,5% загальної кількості матеріалів про Україну).

Проте не забувають російські ЗМІ повідомляти про нібито "нацистський режим" в Україні та декомунізацію, яка подається в соусі русофобії. На цю тематику припало 5,5% загальної кількості матеріалів про Україну.

В рамках дослідження аналізувалися п’ять російських найпопулярніших новинних сайтів за версією Liveinternet.ru: "РИА Новости", "Комсомольская правда", "Газета.ру", "Известия" та "Лента.ру". До вибірки потрапили всі новини про Україну, що вийшли в період із 24 до 28 січня 2020 року включно.