У Києві затримали підозрюваних у розклеюванні білбордів із російською пропагандою

У столиці поліцейські встановили трьох осіб, які підозрюються у розклеюванні провокативних бігбордів із російською пропагандою.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України.

"Під час відпрацювання, у тому числі вивчення записів камер відеонагляду, столичні оперативники встановили трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у розміщенні у кількох районах Києва провокативних плакатів. Чоловіків доставили до управління поліції для встановлення всіх обставин", - йдеться у повідомленні.

За кожним фактом розміщення бігбордів розпочато кримінальні провадження за ст. 356 (Самоправство) КК України.

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Як повідомлялося, напередодні у Києві виявили провокаційні білборди з текстом "Росія – наш головний стратегічний партнер" і фотографією бізнесмена Юрія Катющенка, який є засновником будівельної компанії "Холлі Індастріал".

Такі білборди помітили, зокрема, біля станцій метро "Житомирська", на Позняках, на Окружній.

Вранці 30 січня у КМДА запевнили, що співробітники Київреклами у супроводі співробітників КП "Муніципальна охорона" вночі прибрали дев’ять незаконно розміщених рекламних сюжетів, що містили проросійську пропаганду.

Фото з мережі Facebook