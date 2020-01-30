У Києві затримали підозрюваних у розклеюванні білбордів із російською пропагандою
Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України.
"Під час відпрацювання, у тому числі вивчення записів камер відеонагляду, столичні оперативники встановили трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у розміщенні у кількох районах Києва провокативних плакатів. Чоловіків доставили до управління поліції для встановлення всіх обставин", - йдеться у повідомленні.
За кожним фактом розміщення бігбордів розпочато кримінальні провадження за ст. 356 (Самоправство) КК України.
Як повідомлялося, напередодні у Києві виявили провокаційні білборди з текстом "Росія – наш головний стратегічний партнер" і фотографією бізнесмена Юрія Катющенка, який є засновником будівельної компанії "Холлі Індастріал".
Такі білборди помітили, зокрема, біля станцій метро "Житомирська", на Позняках, на Окружній.
Вранці 30 січня у КМДА запевнили, що співробітники Київреклами у супроводі співробітників КП "Муніципальна охорона" вночі прибрали дев’ять незаконно розміщених рекламних сюжетів, що містили проросійську пропаганду.
Фото з мережі Facebook