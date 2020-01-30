У Києві прибрали незаконні білборди з проросійською пропагандою
Cпівробітники комунального підприємства «Київреклама» вночі у супроводі співробітників КП «Муніципальна охорона» прибрали дев’ять незаконно розміщених рекламних сюжетів, що містили проросійську пропаганду.
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує пресслужба міської влади.
«Оператори зовнішньої реклами не надавали згоду на розміщення подібних сюжетів, тобто провокативні білборди розмістили піратським способом. Правоохоронні органи вже з’ясовують, хто і з якою метою виготовив та розклеїв проросійську рекламу», – наголосив Мондриївський.
Він зазначив, що було прибрано 9 незаконних наклейок із 5 білбордів, та наголосив, що комунальні служби контролюють ситуацію в місті.
КП «Київреклама» інспектує вулиці і перевіряє рекламні засоби на можливу наявність реклами провокативного змісту, додав Мондриївський.
Такі білборди помітили, зокрема, біля станцій метро "Житомирська", на Позняках, на Окружній.
Фото з мережі Facebook.