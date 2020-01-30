У Києві прибрали незаконні білборди з проросійською пропагандою

Прибрали 9 незаконних наклейок із 5 білбордів.

Cпівробітники комунального підприємства «Київреклама» вночі у супроводі співробітників КП «Муніципальна охорона» прибрали дев’ять незаконно розміщених рекламних сюжетів, що містили проросійську пропаганду.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує пресслужба міської влади.

«Оператори зовнішньої реклами не надавали згоду на розміщення подібних сюжетів, тобто провокативні білборди розмістили піратським способом. Правоохоронні органи вже з’ясовують, хто і з якою метою виготовив та розклеїв проросійську рекламу», – наголосив Мондриївський.

Він зазначив, що було прибрано 9 незаконних наклейок із 5 білбордів, та наголосив, що комунальні служби контролюють ситуацію в місті.

КП «Київреклама» інспектує вулиці і перевіряє рекламні засоби на можливу наявність реклами провокативного змісту, додав Мондриївський.

Також столична влада просить жителів міста повідомляти про випадки розміщення проросійської пропаганди на рекламних носіях за номером: 044 481 47 21. Як повідомлялося, напередодні у Києві виявили провокаційні білборди з текстом "Росія – наш головний стратегічний партнер" і фотографією бізнесмена Юрія Катющенка, який є засновником будівельної компанії "Холлі Індастріал".

Такі білборди помітили, зокрема, біля станцій метро "Житомирська", на Позняках, на Окружній.

Фото з мережі Facebook.