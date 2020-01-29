Київ дванадцятий у світі та третій в Європі за кількістю заторів

Згідно з індексом руху транспорту в 2019 році Київ посів 12 місце у світі та третє у Європі серед мегаполісів, схильних до заторів на дорогах.

Про це свідчать дані дослідження на сайті компанії TomTom, що займається виробництвом навігаторів та створенням програмного забезпечення для них.

Варто зазначити, що у 2018 році Київ посідав 13 місце у даному рейтингу. Середні витрати часу в київських заторах у 2019 році становлять 53%, що на 7% більше за минулорічні показники.

Найнижчий рівень заторів у Києві зафіксували в неділю, 28 квітня 2019 року (7%), а найвищий – 23 січня (132%).

Як зазначається, найгірша ситуація на дорогах відбувається щочетверга о 18:00. На думку експертів, якщо у Києві спланувати поїздку наземним транспортом в цей день тижня після 19:00, то можна заощадити до семи годин на рік (в межах 30-хвилинної поїздки).

Укладачі рейтингу наголошують, що якщо потрапляти у затори в години "пік" протягом року, час, витрачений на дорогу, складе 227 годин. За такий проміжок часу можна висадити 228 дерев, переглянути 221 серію "Гри престолів" або перечитати сім томів "У пошуках втраченого часу" Марселя Пруста.

Серед інших українських міст до рейтингу потрапили Одеса – 18 місце у світі, Харків (29 місце) та Дніпро (47 місце).

Загалом експерти проаналізували 416 міст із 57 країн на шести континентах. Рейтинг демонструє стан трафіку в містах, що, за словами його укладачів, може сприяти вирішенню проблем, пов’язаних з дорожнім рухом.

Найгірший індекс руху транспорту у світі - в індійського міста Бенгалуру, далі йде столиця Філіппін - Маніла та столиця Колумбії - Богота.

На останній, 416 позиції – американське місто Хай-Пойнт у Північній Кароліні.