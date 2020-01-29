Затори і ДТП: у Києві вперше за 28 років взялися вимірювати трафік на дорогах

У Києві вперше за 28 років почали вимірювати трафік, щоб звільнити дороги від заторів.

Про це повідомив радник Київського міського голови Максим Бахматов, інформує пресслужба КМДА.

«Тепер, коли ми вперше за 28 років почали вимірювати трафік і точно бачимо весь накопичений комплекс проблем, можливо спільно приступити до їх вирішення. Ці заходи допоможуть розвантажити Київ від заторів і забезпечити позитивну динаміку за індексом завантаження міста в 2020 році», – зазначив Бахматов.

За його словами, позиція Києва в рейтингу затримок трафіку від компанії TomTom є закономірністю останніх тенденцій зростання рівня автомобілізації. При цьому, водії не завжди дотримуються правил дорожнього руху, росте число порушень, пов’язаних із неправильно припаркованими автомобілями.

Він нагадав, що у жовтні 2019 року за дорученням Київського міського голови запрацювала координаційна група з планування та поліпшення міського трафіку Kyiv Traffic Group.

Керівники транспортної інфраструктури міста і правоохоронні органи об’єднали зусилля для інноваційних кроків у сфері об’єктивного аналізу і поліпшення трафіку Києва.

За словами Бахматова, такий процес колись проходили багато європейських міст. Було вжито термінових заходів щодо низки напрямів.

Зокрема, з листопада 2019 у Києві збільшили кількість евакуйованих авто, припаркованих із порушенням правил, у 10 разів.

Уже в найближчому майбутньому буде реалізований автоматизований контроль оплати вартості паркування автомобілів.

Окрім того, із жовтня 2019 року спільно з патрульною поліцією посилено контроль та розчищено смугу громадського транспорту. Як наслідок – міський громадський транспорт поїхав у 3 рази швидше. Було введено обмеження в’їзду в місто вантажного транзитного транспорту. Із жовтня 2019 року в’їзд до Києва в години пік відбувається на двох напрямках.

«У 2020 році ми плануємо заглибитися в питання моніторингу міської мобільності і оцінювати ситуацію більш дискретно, з метою більш точного і точкового впливу на конкретні проблеми: оптимізацію роботи світлофорів, усунення «вузьких місць» тощо. Для цього ми спільно створюємо спеціальну платформу моніторингу та оцінки, що дозволить нам повною мірою управляти ситуацією на дорогах Києва», – зазначив Бахматов.

Він додав, що система пріоритетів у транспортній інфраструктурі має бути наступною: пішохід – велосипедист – громадський транспорт – автомобіль.