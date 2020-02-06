Кіберполіція викрила організаторів онлайн-казино з мільйонним прибутком

Кіберполіція та оперативники Управління стратегічних розслідувань Київської області викрили організаторів онлайн-казино з місячним прибутком у мільйон доларів.

По це йдеться на сайті Кіберполіції.

"Фігуранти, "замаскувавшись" під легальний бізнес, організували діяльність низки онлайн-казино та вийшли на ринок України, Європи, Австралії та США. Наразі встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності. Вилучено речові докази", - йдеться у повідомленні.

Співробітники кіберполіції та Управління стратегічних розслідувань Київської області встановили, що з початку 2019 року фігуранти, прикриваючись законною діяльністю у сфері ІТ-розробок, організували роботу офісів у місті Київ. В офісах працював штат спеціалістів, які створили та адміністрували низку онлайн-казино. Також зловмисники зареєстрували інтернет-платформу для залучення партнерів та гравців.

Протиправна діяльність поширювалася у мережі як для українського ринку, так і для Європи, Австралії та США. Місячний прибуток становив мільйон доларів.

У січні правоохоронці зафіксували факт надання послуг у сфері грального бізнесу на території України через мережу Інтернет, а також списання грошових коштів з рахунків державних банків України для участі в іграх зазначеного казино.

Вони провели обшуки, під час яких вилучили 54 системні блоки та 27 ноутбуків, на яких інстальовано програмне забезпечення для надання незаконних послуг через онлайн-казино. Також вилучено чотири жорсткі диски, флеш-накопичувачі та документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Також спеціалістам кіберполіції під час огляду комп’ютерів в офісі компанії вдалося розшифрувати закриптовані жорсткі диски. Це дало змогу отримати інформацію про розробку програмного забезпечення для роботи платформи онлайн-казино, інсталяції віртуальних платіжних терміналів тощо. Вилучене направили для проведення експертиз.

"Наразі встановлено, що організаторами протиправної діяльності є троє осіб 1979, 1983 та 1986 років народження. Вирішується питання оголошення їм про підозру у скоєнні злочину за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності", - додали у Кіберполіції.

Як раніше повідомляло агентство, прокуратура спільно з правоохоронними органами припинила діяльність 911 нелегальних гральних закладів, порушивши понад 400 кримінальних справ і провівши більше тисячі обшуків.

Фото: Нацполіція