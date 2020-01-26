Кіберполіція викрила зловмисників, які готували платформи для онлайн-казино

Кіберполіція припинила діяльність масштабної групи, яка займалася організацією діяльності платформ для онлайн-казино.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України у Facebook.

"Злочинна група надавала своїм клієнтам послуги зі створення та підтримки онлайн-казино «під ключ». Для технічної розробки ресурсів у штаті цієї організації було більш ніж пів сотні IT-спеціалістів", - йдеться у повідомленні.

Щомісячно прибуток від такої діяльності становив близько 50 тисяч доларів США.

Так, замовник, сплачуючи 15 тисяч доларів США, отримував у власність онлайн-казино з його постійною підтримкою. Крім того, зловмисники за додаткові 100 тисяч доларів, налаштовували інструменти інтернет-маркетингу для просування ресурсу в мережі.

Працівники кіберполіції із залученням спецпризначенців КОРД та полку особливого призначення поліції Харківщини провели одночасно 8 обшуків у Київській області, містах Київ та Харків.

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Вирішується питання щодо оголошення підозри усім членам злочинного угруповання.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 20 грудня ухвалив розпорядження про боротьбу з незаконним гральним бізнесом, який працював під виглядом розповсюджувачів державних лотерей. Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав доручення Нацполіції за день припинити функціонування гральних закладів.