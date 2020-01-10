Боротьба з підпільними казино: понад 400 кримінальних справ і більше тисячі обшуків

Боротьба з підпільними казино: понад 400 кримінальних справ і більше тисячі обшуків

Укрінформ
Прокуратура спільно з правоохоронними органами припинила діяльність 911 нелегальних гральних закладів.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Офіс генерального прокурора спільно з правоохоронними органами в рамках протидії незаконному гральному бізнесу припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за фактами зайняття гральним бізнесом порушено 437 кримінальних проваджень, у межах яких за процесуального керівництва прокуратури провели майже 1,2 тис. обшуків, вилучили 11,6 тис. одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 20 грудня ухвалив розпорядження про боротьбу з незаконним гральним бізнесом, який працював під виглядом розповсюджувачів державних лотерей. Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав доручення Нацполіції за день припинити функціонування гральних закладів.

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