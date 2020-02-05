Рада скасувала закон про стройовий статут ЗСУ

Рада скасувала закон про стройовий статут ЗСУ

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила закон "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про Стройовий статут Збройних сил України".

Ухвалення цього рішення підтримали 278 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Завданням цього закону є приведення нормативно-правових актів України відповідно до євроатлантичних норм та критеріїв членства в НАТО шляхом внесення змін до відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів України з питань, що регулюються стройовим статутом Збройних сил України.

Водночас документ законодавчо закріплює повноваження Міністерства оборони України визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та зі зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

Читайте також: Міноборони розіслало по всіх областях роз’яснення щодо призову 18-річних

Цей закон спрямований на впровадження стандартів НАТО в усіх сферах військової діяльності з метою досягненню критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-