Міноборони розіслало по всіх областях роз’яснення щодо призову 18-річних

Міністерство оборони розіслало по всій Україні роз’яснювальні листи про призов-2020 та відстрочку для 18-річних юнаків.

Про це в Facebook повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк.

“Вчора від Міноборони направлено роз’яснювального листа на усі обласні державі адміністрації з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній у 2020 році. В листі головам призовних комісій усіх рівнів надано рекомендації, як саме розглядати питання щодо надання відстрочки від призову 18 та 19-річним юнакам. Нагадаю, що це передбачено українським законодавством, а саме Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”, - написав він.

Загороднюк наголосив, що за умови, якщо призовники цієї вікової категорії матимуть бажання пройти військову службу в такому віці, їх буде прийнято до лав ЗСУ та інших військових формувань. Це відбуватиметься виключно за їх письмовою згодою.

Він пообцяв, що на час проведення призовних кампаній буде організовано надання відповідних консультацій.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 16 грудня підписав указ про звільнення в запас та призов на строкову військову службу у 2020 році.

Документом, зокрема, встановлено, що призову на строкову військову службу підлягають придатні за станом здоров’я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Згідно із 1 ч. ст.15 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

З 2015 до 2019 року п’ятий Президент України Петро Порошенко видавав укази, відповідно до яких призову на строкову військову службу підлягали придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.