Розслідування авіатрощі літака МАУ: Іран запевняє, що продовжить співпрацю з іншими країнами

В Ірані запевняють, що продовжать співпрацювати з іншими країнами у розслідуванні збиття літака “Міжнародних авіаліній України” біля Тегерана.

Про це йдеться у заяві Організації цивільної авіації Ірану, повідомляє IRNA.

“Організація цивільної авіації Ірану продовжить аналіз різних аспектів катастрофи українського літака 8 січня в рамках міжнародних та національних норм. Організація також продовжить співпрацю з країнами, що беруть участь у розслідуванні”, - йдеться у повідомленні.

Іран очікує, що “всі сторони уникатимуть політизації катастрофи та не створюватимуть перешкоди технічному та спеціалізованому розслідуванню”.

Також в організації запевнили, що її не попереджали про будь-які запуски ракет в авіапросторі над Тегераном перед збиттям українського літака.

Представник Організації цивільної авіації Ірану заявив, що вони слідкували за чіткістю розслідування процесу, який призвів до авіакатастрофи у співпраці з відповідними місцевими та міжнародними органами.

Зазначається, що були зібрані та проаналізовані всі розмови пілотів та диспетчерів, що відбулися в день катастрофи літака МАУ.

Деякі записи та документи були передані представникам України в рамках звичайної процедури слідства. Однак, за словами представника організації, виток аудіофайлу суперечить правилам розслідування повітряних катастроф.

Як повідомляв Укрінформ, у Мюнхені на полях конференції з безпеки, яка пройде 14-16 лютого, планується зустріч глав МЗС країн, громадяни яких загинули внаслідок збиття Іраном літака МАУ.

8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака та заперечувала можливість збиття лайнера. Однак під тиском оприлюднених провідними країнами світу доказів 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями "Корпусу вартових Ісламської революції".

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки", викликала сумніви у деяких експертів щодо того, чи справді український літак збили випадково.