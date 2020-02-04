Зеленському довіряють 59% українців - "Рейтинг"

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 59% українців (не довіряють - 32%), а партії "Слуга народу" - 42,2% серед тих, хто визначився та має намір голосувати.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 22-26 січня 2020 року.

"Лідером за довірою є Президент Володимир Зеленський: довіряють йому 59%, не довіряють - 32%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рівень довіри до інших ключових політиків має негативний баланс. Так, Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 26% опитаних, не довіряють – 44%; співголові фракції "Опозиційної платформи - За життя" Юрію Бойку – 25% та 56% відповідно; лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку – 22% та 62%; Прем'єр-міністру Олексію Гончаруку – 20% та 53%; лідеру ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко – 20% та 73%; п'ятому президенту України Петру Порошенку – 15% та 78%.

Водночас рейтинг політичних сил очолює партія "Слуга народу": 42,2% серед тих, хто визначився та має намір голосувати. Партію "Опозиційна платформа - За життя" підтримують 13,5% опитаних, "Європейська солідарність" – 9,5%, "Батьківщина" – 8,1%. Підтримка інших партій – нижче 4%. Тих, хто не визначився, – близько 16%.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" серед населення України віком від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова у грудні 2019 року, позитивний баланс рейтингу довіри, тобто перевагу довіри над недовірою, мали лише два політики - Володимир Зеленський і Дмитро Разумков. Так, Зеленському довіряли 62% (не довіряли 31%), Разумкову - 48% (не довіряли - 38%).