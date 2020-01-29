Держава буде готова заблокувати Netflix у разі невиконання нового законодавства – Потураєв

Держава буде готова заблокувати іноземні медіа з платним доступом (таких як Netflix), якщо вони відмовляться виконувати норми обов’язкової реєстрації, яку передбачає законопроєкт "Про медіа", та інші вимоги щодо оподаткування, передбачені українським законодавством.

Таке переконання висловив заступник голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв під час громадського обговорення законопроєкту, повідомляє "Детектор медіа".

"Ми готові йти навіть до європейських судів. Але стоятимемо на захисті власних індустрій", - сказав він. І назвав це питання політичним.

Нагадаємо, у статті 61 законопроєкту "Про медіа" йдеться: "Обов’язковій реєстрації підлягають суб’єкти, що здійснюють мовлення без використання радіочастотного ресурсу, суб’єкти у сфері друкованих медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів, а також суб’єкти у сфері медіа, в тому числі й нерезиденти України, які надають користувачам на території України доступ до своїх медіа-сервісів на умовах, що передбачають оплату користувачами доступу чи користування такими медіасервісами".

Також у парламенті, за словами Потураєва, зареєстрований законопроєкт, який передбачає спеціальне оподаткування для таких сервісів як Netflix.

17 січня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт № 2693 "Про медіа".

Новий законодавчий акт має стати комплексним документом, що прийде на зміну кільком медійним законам: про телебачення і радіомовлення, про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні, про інформаційні агентства, про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення, про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів, про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації.