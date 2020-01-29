Держава буде готова заблокувати Netflix у разі невиконання нового законодавства – Потураєв
Таке переконання висловив заступник голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв під час громадського обговорення законопроєкту, повідомляє "Детектор медіа".
"Ми готові йти навіть до європейських судів. Але стоятимемо на захисті власних індустрій", - сказав він. І назвав це питання політичним.
Нагадаємо, у статті 61 законопроєкту "Про медіа" йдеться: "Обов’язковій реєстрації підлягають суб’єкти, що здійснюють мовлення без використання радіочастотного ресурсу, суб’єкти у сфері друкованих медіа, провайдери аудіовізуальних сервісів, а також суб’єкти у сфері медіа, в тому числі й нерезиденти України, які надають користувачам на території України доступ до своїх медіа-сервісів на умовах, що передбачають оплату користувачами доступу чи користування такими медіасервісами".
Також у парламенті, за словами Потураєва, зареєстрований законопроєкт, який передбачає спеціальне оподаткування для таких сервісів як Netflix.
17 січня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт № 2693 "Про медіа".
Новий законодавчий акт має стати комплексним документом, що прийде на зміну кільком медійним законам: про телебачення і радіомовлення, про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні, про інформаційні агентства, про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення, про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів, про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації.