Потураєв вважає, що узгодження інтерв'ю з чиновниками потрібно скасувати

До чинного законодавства необхідно внести зміни, щоб унеможливити узгодження журналістами інтерв'ю та інформації, наданих посадовими особами.

Про це сказав заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв 29 січня під час громадського обговорення проєкту закону "Про медіа", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що ми маємо взяти до уваги зауваження представників медіаспільноти і, можливо, якщо є така думка і вона підтримується, то нашим законом (законопроєктом про медіа - ред.) внести зміни до чинного законодавства, щоби це не потрібно було робити, а навпаки", - зазначив Потураєв.

На його думку, це також варто зробити й у законі про авторське право. "Тобто ця норма мертва - її треба прибрати й там. Бо ясно, що ця норма суперечлива для цього закону", - вважає депутат.

Згідно з частиною четвертою статті 4 законопроєкту №2693 "Про медіа", не допускається вимога попереднього погодження повідомлень і матеріалів, які поширюються медіа, а також заборона поширення повідомлень і матеріалів з боку посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, політичних партій, окрім випадків, коли посадова особа є автором поширюваної інформації чи дала інтерв'ю.

Водночас стаття 13 закону "Про авторське право та суміжні права" передбачає, що співавторством є також авторське право на інтерв’ю, а його співавторами, відповідно, є особа, яка дала інтерв’ю, та особа, яка його взяла. Тому опублікування запису інтерв’ю допускається лише за згодою особи, яка дала інтерв’ю.

У цьому зв'язку представники ЗМІ звертають увагу на те, що така юридична неузгодженість створює небезпеку, що замість надання інформації посадові особи висуватимуть вимоги щодо узгодження інтерв'ю.