Законопроєкт про медіа дозволить "засвітити" власників анонімних Telegram-каналів — Ткаченко

Положення законопроєкту "Про медіа" передбачають, що анонімні Telegram-канали, які підпадають під визначення медіа, мусять зазначати своїх власників.

Про це розповів голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція "Слуга народу") у коментарі журналістам у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У законі (законопроєкті "Про медіа" - ред.) є така норма: ми вимагаємо від усіх медіа (а деякі Telegram-канали потрапляють під визначення, що таке медіа) опубліковувати кінцевих бенефенціарів. Умовно кажучи, якщо в Telegram-каналі ви особисто представлені, до вас питань немає - ви власник цього Telegram-каналу, реєструвати не треба, жодних вимог немає. Але якщо це анонімні Telegram-канали, закон буде вимагати від них озвучити, хто є їхнім власником", - сказав Ткаченко.

На його думку, це "достатньо ліберальна" процедура, яка дасть змогу щонайменше започаткувати дискусію, яким чином легальні медіа користуються анонімними Telegram-каналами.

Ткаченко також зазначив, що законопроєкт регулює, що саме підпадає під визначення медіа, і "Telegram-канали в нашому трактуванні є, в тому числі, медіа".

Як повідомлялося, законопроєкт "Про медіа" (№2693), зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити в першому читанні цей законопроєкт, який складається зі 124 статей.