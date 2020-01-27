Убивство Гандзюк: Україна передала Болгарії документи щодо екстрадиції Левіна

Заступник генпрокурора Віктор Трепак передав правоохоронним органам Болгарії документи, необхідні для екстрадиції підозрюваного у нападі на Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна).

Про це повідомляє Офіс генеральної прокуратури.

"Документи, необхідні для екстрадиції затриманого до України, були передані правоохоронним органам Болгарії особисто заступником генерального прокурора Віктором Трепаком 24 січня 2020 року. Також відбулась зустріч Віктора Трепака з генеральним прокурором Болгарії Іваном Гешевим, де було обговорено питання швидкої екстрадиції затриманого до України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на території Болгарії 24 січня затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукували за підозрою в причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк. Його особу встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив свою зовнішність і ходу.

Болгарський суд заарештував на 40 діб підозрюваного.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.