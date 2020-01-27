Болгарський суд арештував на 40 діб підозрюваного у нападі на Гандзюк

У Болгарії суд заарештував на 40 діб фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна).

Про це повідомляє Flagman.

"Бургаський обласний суд наклав на іноземця тимчасове ув'язнення на 40 днів", - йдеться в повідомленні.

Левін просив суд призначити йому домашній арешт з носінням електронного браслета унаслідок серйозних захворювань серця після 4 операцій.

Як повідомлялося, на території Болгарії 24 січня затримали Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукували за підозрою в причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк. Його особу встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив свою зовнішність і ходу.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

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За підозрою в причетності до її вбивства було затримано п'ятьох осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.