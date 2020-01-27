Онлайн-платформою з цифрової грамотності користуються вже понад 30 тисяч осіб — Мінцифри
Укрінформ
Освітньою онлайн-платформою з цифрової грамотності вже користуються понад 30 тисяч людей.
Про це кореспондента Укрінформу повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.
"У тестовому режимі запустилася онлайн-платформа з цифрової грамотності. На платформі вже навчаються більше 30 тисяч людей", - зазначають у Мінцифри.
У відомстві додали, що на сайті можна пройти тестування та перевірити свій рівень цифрових навичок.
Як повідомлялось, 21 січня Міністерство цифрової трансормації України запустило у тестовому режимі курси з цифровізації, розроблені за принципом серіалу.