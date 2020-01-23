У Мінцифрі анонсували появу Е-пенсії в мобільному додатку "Дія"

У Міністерстві цифрової трансформації України анонсували появу Е-пенсій у мобільному додатку "Дія" вже цього року.

Про це повідомляється на сторінці мобільного додатка "Дія" у Facebook.

"Послуга Е-пенсія з’явиться у "Дії" цього року і стане повністю автоматизованою та максимально зручною", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що у майбутньому отримати пенсію можна буде заповнивши заяву онлайн і можна забравши пенсійне посвідчення в сервісному центрі. Також у планах скоротити кількість документів, щоб майбутні пенсіонери не витрачали час на їх пошуки, сканування чи копіювання.

Як повідомлялося раніше, Міністерство цифрової трансформації України анонсувало появу у "Дії" цифрових паспортів з кінця лютого.