Україна розвиватиме штучний інтелект: у Мінцифри створили експертний комітет

Міністерство цифрової трансформації України створило експертний комітет з питань розвитку сфери штучного інтелекту.

Про це відомство написало на своїй сторінці у Facebook.

“Мінцифри сформувала експертний комітет з питань розвитку сфери штучного інтелекту в Україні. До складу комітету входять представники бізнесу, українських та закордонних IT-компаній, сфери охорони здоров’я та медицини тощо”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: За чотири місяці роботи Мінцифри заощадило понад мільярд бюджетних грошей

У Міністерстві уточнили, що штучний інтелект може підвищити рівень національної безпеки, освіти та економіки.