За чотири місяці роботи Мінцифри заощадило понад мільярд бюджетних грошей

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за чотири місяця роботи міністерство зекономило більше мільярда гривень.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“За чотири місяці роботи нашого міністерства з нуля, за підтримки профільних міністрів ми заощадили бюджету України щонайменше 1 380 000 000 грн”, - написав він.

Федоров уточнив, що зекономити вдалося завдяки реформам: припинили неефективні ІТ-закупівлі, заощадивши 38 100 000 грн, перестали закуповувати велику кількість серверів та надлишкових ліцензій для державного підприємства “Інформаційні судові рішення” – 125 900 000 грн, державної установи “Центр охорони здоров’я” – 115 700 000 грн. Зменшили витрати на утримання Держспецзв’язку (на 2020 рік) – 1 000 000 000 грн та зекономили на закупівлях – 102 700 000 грн.

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Як повідомлялося, раніше Міністерство цифрової трансформації України викрило шахрайську схему в “Електронному кабінеті забудовника”.