Річницю визволення в Аушвіці відзначать понад 200 його колишніх в'язнів

27 січня у Польщі на високому міжнародному рівні відзначать 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Участь у заходах із нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту візьмуть офіційні делегації майже 60 країн та міжнародних організацій, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Україну представлятиме Президент Володимир Зеленський, який перед офіційними заходами зустрінеться зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Після двосторонніх переговорів відбудеться брифінг для ЗМІ.

Програмою заходів передбачено виступ Дуди перед головною брамою концтабору Аушвіц-Біркенау, на якій написано «Arbeit macht frei» («Робота робить вільною»). Тут також виступлять колишні в’язні концтабору - їх загалом прибуде на урочистості понад 200, у тому числі з України.

До Освенцима приїдуть, зокрема, президенти Німеччини, Ізраїлю, Австрії, Фінляндії, Литви, Латвії, Словаччини, Словенії, Швейцарії.

Комплекс гітлерівських концтаборів Аушвіц-Біркенау був визволений Червоною армією 27 січня 1945 року. Протягом 1940-1945 років там були вбиті понад 1,3 млн осіб, здебільшого євреїв.

Як повідомлялося, у перший день дводенного робочого візиту до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вечері з нагоди відзначення 75-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. На заході були присутні колишні бранці табору та їхні рідні.

У своєму виступі Президент наголосив, що для нього честь і відповідальність зустрітися з тими, хто пережив Голокост та ув'язнення в концтаборі.