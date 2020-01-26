У Польщі Зеленський зустрівся з колишніми бранцями концтабору Аушвіц-Біркенау
Про це повідомляється на сайті глави держави.
"У перший день робочого візиту до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вечері з нагоди відзначення 75-ї річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. На заході були присутні колишні бранці табору та їхні родини", - йдеться у повідомленні.
У своєму виступі Президент наголосив, що для нього честь і відповідальність зустрітися з тими, хто пережив Голокост та перебування в концтаборі.Зеленський взяв участь у вечері з нагоди відзначення 75-ї річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-БіркенауФото: пресслужба президента
Він зазначив, що спогади в'язнів Аушвіца, багато з яких видані у книгах, дуже складно читати, оскільки неможливо при цьому стримати сльози.
"Ви неймовірні люди! Дуже сильні й дуже сміливі. Ви надихаєте ніколи не здаватися. Голокост називають найтемнішим періодом в історії людства. І ви – промені сонця, які перемогли темряву», – наголосив глава держави, звертаючись до бранців.
Зеленський зазначив, що сьогодні міжнародна спільнота має об’єднатися й не допустити знову будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму.
Також Глава держави наголосив, що Голокост – це жахлива трагедія єврейського народу й трагічний урок для всього людства, і закликав пам’ятати цю сторінку історії та ніколи не допустити її повторення.
Окремо Зеленський відзначив Праведників народів світу. Це ті, хто не був байдужим і ризикував власним життям для порятунку євреїв.
«Я пишаюся тим, що понад дві з половиною тисячі українців удостоєні цього високого звання», – зазначив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Польщі.