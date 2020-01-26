У Польщі Зеленський зустрівся з колишніми бранцями концтабору Аушвіц-Біркенау

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Польщі зустрівся з колишніми бранцями нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"У перший день робочого візиту до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вечері з нагоди відзначення 75-ї річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. На заході були присутні колишні бранці табору та їхні родини", - йдеться у повідомленні.

У своєму виступі Президент наголосив, що для нього честь і відповідальність зустрітися з тими, хто пережив Голокост та перебування в концтаборі.

Зеленський взяв участь у вечері з нагоди відзначення 75-ї річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-БіркенауФото: пресслужба президента

Він зазначив, що спогади в'язнів Аушвіца, багато з яких видані у книгах, дуже складно читати, оскільки неможливо при цьому стримати сльози.

"Ви неймовірні люди! Дуже сильні й дуже сміливі. Ви надихаєте ніколи не здаватися. Голокост називають найтемнішим періодом в історії людства. І ви – промені сонця, які перемогли темряву», – наголосив глава держави, звертаючись до бранців.

Зеленський зазначив, що сьогодні міжнародна спільнота має об’єднатися й не допустити знову будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму.

Також Глава держави наголосив, що Голокост – це жахлива трагедія єврейського народу й трагічний урок для всього людства, і закликав пам’ятати цю сторінку історії та ніколи не допустити її повторення.

Окремо Зеленський відзначив Праведників народів світу. Це ті, хто не був байдужим і ризикував власним життям для порятунку євреїв.

«Я пишаюся тим, що понад дві з половиною тисячі українців удостоєні цього високого звання», – зазначив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Польщі.