Зеленський розпочав візит до Польщі

Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Польщі.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Республіки Польща.

Глава держави візьме участь у пам’ятних заходах у м. Освенцимі, приурочених до 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що програмою візиту передбачена зустріч Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Фото: пресслужба глави держави