В Ізраїлі задоволені тим, як Зеленський вшанував жертв Голокосту – посол

Ізраїльське суспільство та політикум позитивно сприйняли те, як Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв Голокосту в Єрусалимі.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко.

«Президент Зеленський сьогодні був у «Яд Вашемі» і сам поклав вінок і квіти до меморіалу. Тут (в Ізраїлі. – Ред.) це було сприйнято дуже позитивно», - сказав дипломат.

Він також запевнив, що ізраїльські політики з повним розумінням поставилися до рішення української делегації поступитися своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.

За словами Надоленка, місцеві політики вважають, що цей вчинок «був геніальним рішенням Президента», а з приводу негативних коментарів щодо цього порадив «не читати ворожі ЗМІ».

Дипломат також нагадав, що Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з вищим керівництвом Ізраїлю – президентом Реувеном Рівліном, прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу і спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном та ізраїльським бізнесменами.

На переконання посла України, це доводить «повний позитив у відносинах між нашими країнами».

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською відвідав сьогодні Меморіальний комплекс «Яд Вашем» у Єрусалимі.

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон показав Зеленському та його дружині місце пам'яті знищеної єврейської громади Кривого Рога у Меморіальному комплексі «Яд Вашем»

Президент і перша леді поклали квіти до ділянок монумента «Долина знищених громад», присвячених пам’яті єврейських громад України та Польщі, частково або повністю знищених під час Голокосту.

Як відомо, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Ізраїлі, де проходять заходи у межах Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.

У четвер зранку Президент заявив, що українська делегація поступилася своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.