Зеленський із дружиною відвідали меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською відвідали Меморіальний комплекс «Яд Вашем» у Єрусалимі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що президентське подружжя оглянули фотовиставку «Спалахи пам’яті» на території комплексу.

На виставці, зокрема, представлені фотосвідоцтва, зроблені євреями під час Голокосту. Окрема експозиція присвячена історії звільнення в’язнів концтабору Аушвіц. «Це дуже важлива виставка для збереження пам’яті про страшну трагедію Голокосту», – підкреслив Зеленський.

Також Президент і перша леді поклали квіти до ділянок монумента «Долина знищених громад», присвячених пам’яті єврейських громад України та Польщі, частково або повністю знищених під час Голокосту.

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Як повідомлялося, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Ізраїлі, де проходять заходи у межах Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.

У четвер зранку Президент заявив, що українська делегація поступилася своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.