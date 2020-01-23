Ізраїльський форум: Зеленський і делегація поступилися місцями жертвам Голокосту

Українська делегація поступилася своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Facebook.

"Прилетіли до Ізраїлю й дізналися, що на Всесвітній форум пам’яті Голокосту через величезний інтерес до події та обмежену кількість місць важко потрапити багатьом з тих, хто пережив цю страшну трагедію. Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду", - написав він.

На переконання глави Української держави, це правильний крок, адже на основний захід мають потрапити "ті, хто на це найбільше заслуговує, ті, хто здійснив найвеличніший подвиг – зберіг життя тоді, коли його практично неможливо було зберегти".

Зеленський також наголосив, що це жодним чином не скасовує вшанування пам’яті жертв однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття делегацією України. "Братимемо участь у всіх передбачених заходах і проведемо заплановані зустрічі з Президентом, Прем’єр-міністром та Спікером Кнесету Держави Ізраїль", - наголосив він.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Держави Ізраїль. Програмою візиту передбачено його участь у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц, а також зустрічі з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл.