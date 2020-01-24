Зеленський розповів президенту Ізраїлю про будівництво меморіалу "Бабин Яр"

Президент Володимир Зеленський висловив солідарність з народом Ізраїлю у вшануванні пам’яті жертв Голокосту та зазначив, що цього року в Україні розпочинається будівництво Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".

Про це він розповів під час зустрічі з Президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Трагедія Бабиного Яру відома в усьому світі. У 2020 році в Україні планується почати розбудову Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Він має включати Український музей Голокосту та Меморіальний музей пам’яті жертв Бабиного Яру", – зауважив Зеленський.

Водночас Президент запевнив, що він особисто та уряд приділятимуть цьому питанню належну увагу.

"Солідарні з народом Ізраїлю у вшануванні пам’яті жертв Голокосту", – підкреслив Зеленський.

Глава Української держави нагадав, що в цій жахливій трагедії часів нацистського терору в Україні було знищено понад мільйон євреїв і більш як чотири мільйони українців та представників інших національностей.

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Як повідомлялося, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Ізраїлі, де проходять пам’ятні заходи у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.

У четвер зранку Президент заявив, що українська делегація поступилася своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.